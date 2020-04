La morte di Franco Lauro ha sconvolto oggi il mondo del giornalismo, soprattutto i colleghi che hanno trascorso gli ultimi anni insieme a lui.

Profondo dolore per Paola Ferrari, che ha voluto salutarlo con un messaggio su Twitter: “ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure, non posso crederci“. Grande commozione anche in casa Rai, questa la nota pubblicata dalla televisione di Stato: “la Rai esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Franco Lauro. Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e volto di Raisport. Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza“.