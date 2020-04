Alvaro Morata è balzato alle cronache in queste ore a causa di una foto che ha fatto inizialmente scalpore, prima del chiarimento tra il calciatore ed i suoi fans. Una foto con la bella Alice Campello, in uno scenario da favola, un laghetto davvero stupendo. I followers per non hanno gradito ed hanno scritto al calciatore che dovrebbe stare a casa durante la quarantena, pronta la risposta di Morata: “ma io sono a casa”. Ebbene sì, lo splendido laghetto che vedete nella foto sottostante è all’interno del giardino di casa Morata, questa sì che è una quarantena coi fiocchi.

Visualizza questo post su Instagram Casa es donde estás tu ❤️ Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata) in data: 11 Apr 2020 alle ore 11:10 PDT