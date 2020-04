L’emergenza coronavirus porta a profonde riflessioni: quel che sembra certo ormai è che ne usciremo più forti di prima, ma c’è chi sta già affrontando questa situazione difficile con una forza incredibile, accumulata nel tempo a causa di alcuni ostacoli superati nel tempo.

Tra questi c’è Claudia Lai, moglie di Nainggolan, che ha dovuto affrontare un brutto male e, oggi, in tempi di quarantena, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower un pensiero davvero profondo, un messaggio speciale: “365 giorni fa, nella mia spensieratezza, con un unico desiderio di mare 🏖 , mi sentì dire… signora lei ha un tumore🎗. Cresce velocemente e potrebbe entrare in metastasi dall’oggi al domani. E’ fortunata 🍀 perchè si è accorta per tempo, forse fra 3 mesi non ci sarebbe stato nulla da fare. Immaginate come ci si sente? Ci si sente morire. Avete presente quel momento in cui si sente? Ci si sente morire. Avete presente quel momento in cui la vita ci passa davanti con fotogrammi? Dove tutti i pensieri si accavallano e la testa esplode? Avete mai visto il pianto disperato di una madre, una donna? Di una madre che si chiede che fine faranno le sue bambine? La vita è così breve… la vita è la cosa più bella e preziosa che ci è stata donata. 1 anno fa ne ho capito l’importanza. #1year #cancer #🎗 #siateforti“, queste le parole della dolce metà del calciatore belga.