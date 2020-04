Ralf Rangnick è il primo nome sulla lista del Milan per sostituire Stefano Pioli. L’allenatore-manager ex Lipsia è un profilo intrigante sia sotto il profilo tattico che dal punto di vista gestionale. Peccato però che ad oggi, oltre i contatti preliminari, non ci sia un vero e proprio accordo fra le parti. O quantomeno è quanto dichiarato dallo stesso Rangnick ai microfoni di Mdr: “non c’è niente di vero su un mio accordo raggiunto con il club rossonero. C’erano stati dei contatti in passato ma niente di concreto“.