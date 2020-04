Il mondo del calcio è fermo a causa del Coronavirus. Ma mentre in Italia si decide sull’eventuale ripresa o meno degli allenamenti e del campionato di Serie A, c’è chi ha già anticipato i tempi. Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo, ma non con il Milan. L’attaccante si trova in Svezia ed ha deciso di partecipare ad una sessione d’allenamento con l’Hammarby, squadra della quale è co-proprietario. “Ibra aveva voglia di tornare in campo – ha spiegato il d.s. Jesper Jansson -. Lui è il benvenuto, poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”. Possibile segnale per il futuro?

