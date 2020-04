Il coronavirus sta costringendo le popolazioni del mondo intero a restare chiuse in casa per limitare il contagio e sconfiggere questo terribile nemico invisibile che sta facendo tantissime vittime.

In tempo di quarantena non mancano però lieti eventi, che riescono a strappare un sorriso anche nelle giornate più noiose. Arriva dalla Spagna un video dolcissimo, che mostra un commovente matrimonio dal balcone. Deborah e Josè avevano organizzato tutto per sposarsi, ma a causa dell’emergenza coronavirus sono stati costretti a rimandare tutto.

Amici e vicini di casa, però, hanno organizzato una sorpresa speciale per loro regalandogli un momento davvero unico: la coppia ha detto “sì, lo voglio!”, dal balcone, tra l’entusiasmo, la gioia e gli applausi di tutte le persone nelle vicinanze.