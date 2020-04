Tutto fermo nel mondo della MotoGp a causa dell’emergenza coronavirus: non è chiaro quando e se la stagione 2020 potrà mai iniziare ma intanto i campioni delle due ruote trascorrono le loro giornate tra allenamenti, sfide virtuali e dirette social per regalare un po’ di intrattenimento a tutti i fan.

Marc Marquez è stato protagonista di una diretta Instagram con Pau Gasol, durante la quale ha parlato del suo infortunio e non solo: “nei test precampionato sono stato un po’ condizionato dall’infortunio, ma questa pausa forzata dal Coronavirus mi ha aiutato. Ovviamente, avrei preferito iniziare la stagione anche non al massimo della forma invece che dover aspettare così a lungo”.

Non poteva mancare poi un commento sulla quarantena: “per fortuna ho Alex con me e il resto della famiglia non distante. Aiuta molto a combattere la noia. Stiamo riuscendo a mantenere una certa routine, ci mettiamo le sveglie per alzarci, mangiare, allenarci e giocare alla Playstation. Il primo virtual GP l’ha vinto lui, credo sia una questione di età, io ero uno dei più vecchi al via e non sono nemmeno andato così male”.

Valuta questo articolo