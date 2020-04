Marin Cilic attraverso i social ha espresso tutto il proprio rammarico per dover saltare la stagione sulla terra battuta, che sarebbe cominciata proprio in questi giorni. Il Coronavirus però necessita di misure stringenti, dunque non resta che stare ognuno a casa propria, come affermato dal tennista croato nel suo post odierno:

“In un mondo perfetto la stagione dei campi in terra battuta sarebbe iniziata proprio ora. Guardare vecchie foto e guardare le partite passate questo ci toccherà fare quest’anno dalla nostra sicura casa. A chi altri mancano le macchie di sporco arancione sulle loro scarpe e calze?”