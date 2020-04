Maria Sharapova deve annoiarsi molto durante questa quarantena ed è passata all’attacco con una mossa alquanto ardita. L’ex tennista russa infatti ha lasciato il suo numero ai fans su Twitter, spronandoli a scriverle e sostenendo d’avere il tempo di rispondere a tutti. Un qualcosa di davvero strano per un personaggio pubblico del suo calibro, possiamo solo immaginare il numero di messaggi arrivati a Masha. La Sharapova però, tra le righe, ha anche rivelato che ovviamente non si tratta del suo numero privato, ma di uno preso per l’occasione proprio per tenersi in contatto con i fans, un numero che prima o poi verrà accantonato per il troppo flusso probabilmente…

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

