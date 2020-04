E’ Charles Leclerc il vincitore del secondo Virtual Gp di Formula 1: il monegasco della Ferrari si è aggiudicato la seconda gara della stagione, esclusivamente virtuale, disputata comodamente da casa vista l’emergenza coronavirus che non permette ancora alla stagione 2020 di F1 di iniziare.

Per raggiungere la sua prima vittoria stagionale Leclerc si è allenato intensamente: “cinque ore al giorno per una settimana“, ha spiegato il pilota Ferrari.

“Spero che vi siate divertiti, ho deciso di creare un account Twitch insieme ad altri miei colleghi per cercare di intrattenervi il più possibile in questi momenti difficili, io mi sono divertito molto. Organizzeremo altri eventi noi piloti, due settimane sono troppo lunghe. Se la Ferrari mi confermerà? Non lo so, non sono io il team manager, direi che come esordio comunque non c’è male, vedremo se vorranno di nuovo puntare su di me”, ha concluso Leclerc dopo la vittoria.

