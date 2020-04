Karen Khachanov, come tutti i tennisti in giro per il mondo, è stato costretto a fermare la propria attività tennistica in questo 2020, allenandosi dunque tra le mura di casa. Quest’oggi il russo ha postato un video di un allenamento un po’ particolare, nel quale il peso per la sua attività fisica era rappresentato da suo figlio, nato solo pochi mesi fa. Non proprio un gran bel modo di ‘sballottare’ il bebè su e giù da parte di Khachanov, il quale sarà probabilmente stato rimproverato dalla compagna per questo utilizzo non consono del piccolo di casa… ecco il video del particolare allenamento del tennista.

