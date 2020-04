Un attacco duro e diretto, che Szczesny ha voluto sferrare nei confronti dei giornalisti, colpevoli di intervenire solo nei casi di rigori dubbi non fischiati contro la Juventus.

Il portiere polacco è intervenuto in diretta sul canale Youtube Foot Truck, esprimendo il proprio scottante pensiero al riguardo: “nessuno lo dice, ma c’è stato un incontro tra gli arbitri e hanno detto che con Lecce e Torino i rigori non c’erano. I media non ne parlano, amano farlo solo quando ci sarebbe dovuto essere un rigore contro la Juventus. Quando dicono che c’è stato un errore, invece, non se ne parla“.