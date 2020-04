Il peggio è passato, Daniele Rugani e la fidanzata Michela Persico sono risultati finalmente negativi al Coronavirus.

Più di un mese lontani l’uno dall’altro, con la compagna del difensore bianconero in attesa del primo figlio della coppia, una notizia annunciata non proprio nel modo che entrambi sognavano. Adesso però tutto si è risolto, Rugani e la fidanzata sono tornati ad abbracciarsi e hanno postato sui social un dolce messaggio per il figlio: “ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l’uno dall’altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme“.