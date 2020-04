Come se non bastasse la positività al Coronavirus, Blaise Matuidi si è ritrovato a combattere anche contro gli hacker. Il centrocampista della Juventus ha temporaneamente perso il controllo del suo account Instagram, finito in mano ad un gruppo di hacker. Fortunatamente, gli stessi hacker hanno precisato che tale gesto è stato fatto ‘solo’ per combattere la noia, riconsegnando poco dopo l’account al calciatore della Juventus con tanto di scuse.

