“Il mio ritiro è sicuramente rimandato. Ho lottato tanto per le Olimpiadi e non mollerò“. Parole importanti quelle di Osmany Juantorena, rilasciate ai microfoni di Skysport. Il pallavolista azzurro aveva in programma di ritirarsi subito dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma dato il rinvio della competizione, rinvierà anche l’addio al volley. Juantorena per quanto concerne il club, proseguirà anche l’anno prossimo alla Lube: “sono in scadenza di contratto. Abbiamo trovato un accordo con la Lube per prolungare, ma è stato impossibile andare avanti a causa di questa situazione“.