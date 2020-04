Isner e Mahut hanno dato vita al match di tennis più lungo della storia. Durante l’edizione di Wimbledon del 2010, hanno infatti giocato un incontro incredibile terminato 70-68 al quinto set in favore di Isner, un incontro che è finito negli annali del torneo e del tennis in generale. 11 ore e 5 minuti di gioco, interminabile partita vinta dall’americano, il quale in questi giorni ha scherzato col collega Mahut in questo periodo di quarantena: “Il lockdown non sarà così lungo”, ha scritto a corredo della loro foto accanto al tabellone del torneo che recitava appunto l’incredibile punteggio del match del 2010.