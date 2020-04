In questo momento il mercato non è nei pensieri di Lautaro Martinez, concentrato maggiormente sulla ripresa del campionato piuttosto che sul proprio futuro.

Sul Toro c’è l’interesse del Barcellona, ma l’agente del calciatore ha sottolineato come al momento non ci sia nulla di concreto: “va avanti come se nulla fosse, è concentrato sull’Inter: detto ciò, è contento perché sta facendo delle buone cose. Per quanto riguarda i complimenti di Messi, che dire: è un grande elogio che arriva dal miglior calciatore del mondo. Tra loro c’è un bel rapporto. Altre sfide dopo l’Inter? Non saprei, al momento pensa solo ai nerazzurri: ha cinque anni di contratto, le notizie su di lui vengono pubblicate esclusivamente su giornali. A livello tecnico, possiede alcune caratteristiche di Aguero e altre di Suarez, nonostante sia diverso da entrambi. Se ha rifiutato il Real per il Racing? Lui non ha mai detto che non gli piace il Madrid, voleva solo vincere con il Racing“.

