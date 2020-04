Inter e Barcellona hanno già iniziato a parlare di Lautaro Martinez, ma al momento la trattativa è bloccata a causa dell’emergenza Coronavirus che sta investendo l’intero pianeta.

Nelle scorse settimane i due club avevano iniziato ad impostare l’affare, prevedendo anche l’inserimento in prestito di alcuni calciatori. L’arrivo del virus ha però rimescolato le carte, considerando la sua incidenza sulle casse di tutti i club. Per questo, il Barcellona ha abbassato il conguaglio economico, spingendo l’Inter a frenare. La clausola di Lautaro è di 111 milioni e vale fino al 15 luglio, una cifra altissima che andrà pagata entro una settimana e, questo particolare, complica ulteriormente le cose. Dal canto suo, l’argentino non ha nessuna intenzione di esporsi, in questo momento tiene un basso profilo e attende l’evolversi della trattativa, evitando di arrecare un dispiacere ai tifosi nerazzurri.