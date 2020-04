Honda Origins ripercorre la vita del fondatore dell’azienda Soichiro Honda attraverso una serie animata che combina disegni di fumetti manga in stile giapponese, audio e fotografie storiche. Il viaggio audiovisivo degli esordi di Honda fino alle sue conquiste e alla sua eredità, diviso in sei episodi della durata di 10/20 minuti ciascuno.

Honda racconta la sua storia nello stile unico e iconico dei manga giapponesi. La serie utilizza il manga “Honda Soichiro Hon Den”, pubblicato da Shogakukan Inc., per intrecciare la vita e la filosofia unica del suo fondatore su vita e business. Così facendo, verrà ripercorsa l’evoluzione dell’azienda sin dalle sue origini per arrivare alla multinazionale di fama mondiale di oggi.

Questa iniziativa è un ulteriore contributo di Honda per offrire contenuti esclusivi ai suoi appassionati, in un momento in cui è necessario non uscire di casa.

Una storia da tramandare di generazione in generazione

Il primo episodio della serie, Bouncing Back, racconta come Soichiro Honda, in seguito alla Seconda guerra mondiale (1939-1945), fondò l’Istituto di Ricerca Tecnica Honda nel 1946, nella città di Hamamatsu, dando inizio al suo viaggio con un motore installato su una bicicletta. Due anni dopo, nel 1948, questa impresa, insieme a Takeo Fujisawa, divenne la Honda Motor Company.

Gli altri capitoli (A Dream is Born; Crisis on the Way to the Isle of Man Declaration; American Advance; Veni, Vidi, Vici: We Hate to Lose) ritraggono momenti chiave della sua vita, dei suoi valori e della storia dell’azienda, sottolineando particolarmente l’impegno di Honda per le moto, le auto e le corse. Uno dei valori più importanti evidenziati nella serie è la perseveranza e l’apprendimento dal fallimento; quest’ultimo è incarnato da una citazione di Soichiro Honda che definisce lo spirito dell’azienda: “Il successo rappresenta l’1% del vostro lavoro derivante dal restante 99%, che si chiama fallimento”.

L’ultimo capitolo della serie (Epilogue) racconta gli inizi della società come multinazionale attraverso la sua espansione negli Stati Uniti e si conclude poco dopo il ritiro congiunto dei due fondatori della Honda, avvenuto nello stesso giorno.