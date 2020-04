Il coronavirus sta avendo conseguenze devastanti nel mondo dello sport: non è ancora chiaro quando la stagione 2020 di Formula 1 potrà iniziare. La prima gara in calendario è prevista per il 14 giugno in Canada, ma non è ancora detto che sarà confermata. Intanto arrivano da una gara europea importanti notizie: sembra infatti che il Gp d’Austria sia a rischio proprio per l’emergenza Covid-19.

La gara, in programma per il 5 luglio al Red Bull Ring, potrebbe essere rinviata o cancellata. La notizia arriva a seguito del rinvio ufficiale di un festival musicale previsto in Austria nel weekend precedente alla gara di F1.

Valuta questo articolo