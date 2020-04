Il ritorno di fiamma è servito, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme, rimettendo in piedi un amore nato a Uomini e Donne ormai qualche anno fa. Solo qualche settimana fa la bella influencer aveva certificato la fine della sua storia con Andrea Iannone, ammettendo l’allontanamento dopo essere andata a vivere con lui a Lugano.

In queste ore invece la conferma del riavvicinamento con il suo ex, che ha sottolineato: “io e lei ci siamo sempre voluti bene, è tornata a viziarmi. Oggi mi ha cucinato l’amatriciana, da brava romana la fa molto buona”. Nel corso di una diretta con Pio e Amedeo, il dj è stato al gioco dei due comici, che hanno tirato in mezzo Iannone: “anche Belen e Stefano sono tornati insieme dopo che lei è stata con Iannone. Le ragazze che vogliono tornare con il proprio ex dovrebbero farsi dare una bottarella da Iannone?”. Immediata la risposta pungente di Damante: “per adesso, casualità, è sempre andata così. Per sfatare il mito ci potrebbe stare, bisogna vedere se Andrea è d’accordo”.

