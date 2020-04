Domani, sabato 25 aprile, prenderà il via la terza prova del Giro d’Italia Virtual: 26,9 km con un dislivello di 550 metri ed un arrivo da finisseur lungo il circuito finale della tappa 16 della Corsa Rosa (Udine – San Daniele del Friuli). Dopo le prime due prove, la Classifica Generale vede l’Astana Pro Team in Maglia Rosa con un vantaggio di 10’19” sul’Androni Giocattoli – Sidermec e di 15’38” sulla Nazionale italiana.

Alle 19 di sabato, appuntamento con il “dopo tappa live” sui canali social della Corsa Rosa con Domenico Pozzovivo, Luis Leon Sanchez Gil e la consueta presenza dell’opinionista d’eccezione Ivan Basso.

LEGENDS

Tra i grandi ex (Legends) ancora una vittoria per Matteo Montaguti, che ha concluso la prova odierna in 1h11’07”, imponendosi davanti ad Alessandro Ballan (1:17’08”) e Andrea Tafi (1:17’34”).

I grandi ex torneranno a sfidarsi domenica, con il vincirore della tappa odierna Matteo Montaguti, insieme a Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini.