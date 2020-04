Giannis Antetokounmpo è rimasto senza un campo dove potersi allenare. Se alcuni suoi colleghi della NBA hanno a disposizione una palestra attrezzata in casa con tanto di canestro, il greco non può al momento fare due tiri durante la quarantena, come ha rivelato ai microfoni di Espn.

“Sì, non ho l’opportunità di avere accesso a un campo da basket. Tanti giocatori ne hanno uno dentro casa o nelle vicinanze, io invece al momento con le palestre dei Bucks chiuse non so come fare. Per ora sto facendo lavoro a casa, in bici, in palestra con i pesi: tanti modi per non perdere fiato, per restare allenati, ma non sto giocando a pallacanestro”. Un problema non da poco per il greco, il quale avrebbe potuto approfittare di questo stop per migliorare magari il suo tiro dalla distanza…

Giannis ha poi proseguito rivelando quanto i Bucks stiano lavorando per farlo tenere in allenamento: “Ci hanno consegnato gli attrezzi, le bike, danno indicazioni dei lavori che possiamo fare a casa. Inoltre si sono incaricati di consegnarci il cibo a casa con un catering, in maniera tale che sia più facile per noi seguire la dieta”.

