Genie Bouchard come sempre scatenata sui social. Dopo aver rivelato di volere un uomo al suo fianco durante questa quarantena, ha lanciato un altro amo davvero interessante. Va detto che questo messaggio è datato 1 aprile, dunque potrebbe essere un pesce d’aprile. La Bouchard ha rivelato di voler passare al rovescio ad una mano, postando anche un video di un suo allenamento.

“Ciao ragazzi, annuncio veloce: dato che abbiamo una lunga pausa davanti a noi, ho deciso di fare un cambiamento nel mio gioco. Sto passando al rovescio ad una mano! E’ sempre stato un mio sogno giocare il rovescio con una sola mano. Sono così eccitata per questo viaggio!” Tendenzialmente siamo portati a non credere a questa affermazione, pensando che si tratti di un pesce d’aprile bello e buono, vedremo col tempo se ci stiamo sbagliando, intanto ecco il video di Genie in campo col rovescio ad una mano.

hey guys, quick announcement: since we have such a long break ahead of us i’ve decided to make a change in my game. i’m switching to a one hander! it’s always been a dream of mine to play with a one handed backhand. i’m so excited for this journey ahead! pic.twitter.com/gnsWJwN1NG

