Il coronavirus ha colpito anche diversi uomini del mondo del ciclismo, in particolar modo alcuni dei partecipanti dell’UAE Tour, tra i quali anche Fernando Gaviria. Il colombiano è risultato positivo al Covid-19 e prima di poter tornare dai suoi cari ha dovuto attendere un lunghissimo periodo.

Un calvario finalmente terminato: Gaviria è finalmente tornato a casa. “Vorrei ringraziare il governo degli Emirati Arabi Uniti, il nostro presidente Matar e tutta la squadra UAE per il loro supporto. E’ stato un periodo difficile ma sono fortunato per aver avuto la miglior cura e attenzione del mondo. Sono molto felice di essere capace di tornare a casa abbracciare i miei cari, pur essendo consapevole che questa pandemia è ancora tra noi e che non possiamo abbassare la guardia. La mia speranza è di tornare alla normalità e tornare alle corse il più presto possibile. Fino ad allora, segui le istruzioni del governo per cercare di limitare la diffusione del virus“, queste le parole del colombiano sui social.

