Si è tenuto la settimana scorsa il secondo Virtual Gp di Formula 1: Charles Leclerc si è aggiudicato la prima vittoria stagionale, regalandosi un sorriso speciale e facendo esultare la sua Ferrari e tutti i fan.

Non tutti però sembrano apprezzare particolarmente questo nuovo intrattenimento per i fan che non possono godere dello spettacolo delle sfide in pista a causa dell’emergenza coroanvirus. Lando Norris ha infatti raccontato di aver ricevuto una telefonata davvero particolare da parte di Max Verstappen: “disinstalla F1 2019!“, ha affermato l’olandese della Red Bull al collega della McLaren. “Non parteciperò mai“, ha anche aggiunto Verstappen.

“Credo che preferisca la varietà di vetture con cui cimentarsi su iracing come le monoposto extra-F1 o le categorie a ruote coperte”, ha spiegato poi Norris, che ha seguito il consiglio del collega disinstallando il gioco.

