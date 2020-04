La Formula 1 è ferma, come tutti gli altri sport, a causa del Coronavirus. Se la controparte reale non può scendere in pista, quella virtuale però non ha nessuna limitazione. Come accaduto per altri sport come NBA e MotoGp, anche la Formula 1 ha dunque deciso di istituire dei tornei virtuali nei quali far partecipare piloti veri, mandando in onda le dirette dei Gp sui social e in tv. Dopo la prima gara disputata in Bahrain, il secondo appuntamento virtuale in quel di Melbourne vedrà la presenza di due nuove aggiunte: Charles Leclerc e Alexander Albon. Saranno della partita anche Lando Norris e Nicholas Latifi, così come l’ex pilota di Formula 1 Johnny Herbert. L’elenco dei piloti verrà completato nei prossimi giorni e la gara verrà trasmessa su Sky Sport F1 domenica alle 21:00.