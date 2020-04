La questione relativa al taglio degli stipendi continua a tenere banco in Formula 1, soprattutto considerando la crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus.

Un team molto dibattuto su cui si è soffermato anche Nico Hulkenberg, interrogato ai microfoni di Auto Motor und Sport: “chiaramente commento qualcosa che ora non mi riguarda, ma credo che i piloti debbano aiutare i rispettivi team. In modo particolare in un periodo in cui le squadre lottano per la propria sopravvivenza. Chi guadagna di più dovrebbe essere più generoso. E anche i piloti hanno l’obbligo morale di farlo. Lewis Hamilton dovrebbe dare l’esempio, specie dopo aver detto che ‘comanda il denaro. Mercato? Senza gare i piloti non possono mettersi in evidenza, né in positivo né in negativo. Siamo in una sorta di limbo. Non è possibile prevedere cosa potrà accadere. Posso solamente restare a guardare, sperando di trovarmi poi nel posto giusto al momento giusto”.