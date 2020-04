“Non è solo un timore ma la realtà, a causa della crisi potremmo perdere dei team. Non sappiamo quali saranno i ricavi, quando si tornerà a correre, speriamo di poter correre quante più gare possibili ma non possiamo tornare in pista finché non sappiamo che la nostra gente è al sicuro”. Si è espresso così, alla BBC, Andreas Seidl, team principal della McLaren, in merito alla possibilità che alcuni team di Formula 1 possano avere difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus.

Seidl ha poi spiegato la posizione della McLaren sulla questione budget cap: “vorremmo fosse ancora più basso (attualmente il limite è 175 milioni), abbiamo proposto 100 milioni. Il rischio è perdere delle scuderie se non agiamo subito. È importante risparmiare il massimo quest’anno e abbassare il budget cap per rendere questo sport sostenibile dal punto di vista finanziario. Questa crisi è la sveglia finale per uno sport che è arrivato a un punto in cui abbiamo bisogno di cambiamenti drastici”.