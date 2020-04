Emergenza sanitaria e finanziaria, il Coronavirus ha causato due importanti problemi al pianeta, mettendolo in ginocchio in due settori nevralgici della società.

Un durissimo colpo non solo per gli ospedali di tutto il mondo, ma anche per le tasche dei cittadini, compresi i ricchi Paperoni che perderanno davvero un bel gruzzoletto. Forbes ha pubblicato la classifica dei miliardari del mondo, sottolineando come il loro patrimonio potrebbe subire una forte diminuzione a causa della pandemia. Restringendo il campo al calcio, ecco la dove si piazzano i Paperoni del football…

La classifica riguardante i miliardari del calcio:

27°: Francois Pinault, 27 miliardi di dollari, Rennes

57°: Dietrich Mateschitz, 16,5 miliardi, Lipsia e Salisburgo

113°: Roman Abramovich, 11,3 miliardi, Chelsea

118°: Philip Anschutz, 11 miliardi, LA Galaxy

135°: Stanley Kroenke, 10 miliardi, Arsenal

183° Shahid Khan, 7,8 miliardi, Fulham

184°: Zhang Jindong, 7,7 miliardi, Inter e Jiangsu

224°: Dmitry Rybolovlev, 6,6 miliardi, Monaco

308°: Silvio Berlusconi, 5,3 miliardi, Monza

383°: Rocco Commisso, 4,5 miliardi, Fiorentina

494°: Aiyawatt Srivaddhanaprabha, 3,7 miliardi, Leicester

538°: Paul Singer, 3,5 miliardi, Milan

804°: John Henry, 2,6 miliardi, Liverpool

836°: Renzo Rosso, 2,5 miliardi, Vicenza

1196°: Peter Lim, 1,8 miliardi, Valencia

1990°: Antonio Percassi, 1 miliardo, Atalanta

