Flavia Pennetta, tra figli e marito, non sembra voler trovare un po’ di spazio per tornare nel tour tennistico femminile. “Fabio è un bravo marito. Sono contenta. L’altro giorno l’ho messo anche a cucinare. C’era Farah che protestava, così gli ho lasciato gli ingredienti e un video tutorial. Se l’è cavata benissimo”.

Fognini sta cercando di tenersi allenato in questo periodo di stop forzato, come spiegato da Flavia al Corriere dello Sport: “Si sta allenando cinque volte a settimana, fortunatamente abbiano un giardino. Lui si è costruito una palestra con tutto quello che gli serve. Io mi alleno la mattina, se Farah ha dormito bene. Altrimenti dopo pranzo quando entrambi i bambini dormono“.

Ritorno in campo come la Clijsters? Per il momento non sembra essere in programma: “lei è stata bravissima. E l’ho vista anche bene nel primo match che ha giocato con la Muguruza. Avere la forza di rimettersi in pista è bellissimo, specie quando i figli sono più grandi. Non credo che faccia per me. Però un anno è lungo da passare in casa e nella vita non si sa mai. Magari ricomincio ad allenarmi, inizio a giocare un’ora al giorno, e mi torna la voglia. Mai dire mai“.

