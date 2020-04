In questo periodo di quarantena, gli smartphone rappresentano uno degli elementi principali per ingannare il tempo.

Chiuse in casa, le persone si affidano ai cellulari per leggere notizie e tenersi informati, chattando simultaneamente con gli amici. Una situazione che Nico Rosberg ha deciso di interrompere, evitando così di essere bersagliato dalle terribili notizie relative alla pandemia. L’ex campione del mondo ha eliminato lo smartphone dalla sua vita, scegliendo di consultarlo due vole al giorno: “ho rimosso lo smartphone, altrimenti sarei diventato pazzo. In particolare le notizie sulla borsa, sulla crisi economica: non voglio saperne nulla. Controllo la mia email due volte al giorno e mi basta“.

Valuta questo articolo