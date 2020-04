Slitta ancora l’inizio del Mondiale 2020 di Formula 1, è ufficiale infatti il rinvio a data da destinarsi del Gran Premio del Canada, in programma inizialmente dal 12 al 14 giugno.

Questa la nota ufficiale: ‘Gli organizzatori del Grand Prix canadese del 2020 – in programma dal 12 al 14 giugno – hanno annunciato il rinvio della gara a causa del coronavirus. “Questo rinvio non è stata una decisione presa alla leggera o facilmente – si legge in una nota – nell’ultimo mese, siamo stati in costante comunicazione con la Formula 1 e con i rappresentanti della città di Montréal, Tourism Montreal e dei governi provinciali e federali. Abbiamo ascoltato le direttive emesse da funzionari della sanità pubblica e come risultato diretto della pandemia di COVID-19 stanno seguendo la guida esperta fornita dalle autorità. I nostri pensieri e i nostri più sinceri ringraziamenti vanno agli uomini e alle donne che lavorano instancabilmente per mantenerci sani, al sicuro e nutriti durante questi periodi incerti“.