Non poteva andare meglio per Charles Leclerc il Gran Premio d’Australia virtuale, il pilota della Ferrari ha tagliato per primo il traguardo, ottenendo così la prima vittoria di questa stagione.

Poco importa che sia arrivata con il joystick in mano, il monegasco si è comunque divertito a disegnare traiettorie sul circuito dell’Albert Park, concludendo per primo i 29 giri previsti. Al termine della corsa, Leclerc ha salutato i suoi tifosi su Twitter, esultando per il risultato ottenuto: “prima vittoria della stagione! Questo è stato molto divertente, spero che vi siate divertiti a guardarmi live ovunque voi siate nel mondo. Prendete cura di voi stessi e spero che vi abbiamo reso un po’ più felici in questi tempi difficili”.

