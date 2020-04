Impossibile fare previsioni al momento, considerando la criticità del momento, ma Toto Wolff ha provato a immaginare quando il Mondiale di Formula 1 potrebbe iniziare.

Il team principal della Mercedes è intervenuto ai microfoni dell’emittente austriaca ORF, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo: “esprimere un giudizio su quando si inizierà a gareggiare è un errore, perché al momento non è una priorità. Se devo sbilanciarmi e guardare nella sfera di cristallo direi fine estate o inizio autunno. Però, nessuno è in grado di stabilire quando il Coronavirus sarà contenuto e quando potremo riportare la gente in circuito per divertirla”.

