Australiano di nascita ma con chiare origini italiane, Daniel Ricciardo ama l’Italia e in questo periodo difficile ha voluto mandare un messaggio commovente sui social.

Parole chiare e dirette quelle del pilota Renault, capace di toccare il cuore di tutti con il suo modo di fare semplice e genuino: “buongiorno a tutti, cari amici italiani! Sapete che sono di origine italiana e penso davvero a ciascuno di voi. Sono molto commosso per questa crisi sanitaria che ha colpito un paese carissimo a me. Grazie mille a tutti quelli che sono in prima fila a prendersi cura dei malati, con il loro prezioso aiuto speriamo di fermare questa terribile pandemia. Restate uniti, restate a casa e prendetevi cura di voi. Tutti insieme nel mondo riusciremo a superare questa prova più forti, più uniti. A prestissimo!“.