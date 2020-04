Grande spettacolo nel secondo appuntamento della ‘Race for the World‘, un mini campionato organizzato da alcuni piloti di Formula 1 per raccogliere fondi da donare all’OMS nella lotta al Coronavirus.

Tra i drivers coinvolti anche Charles Leclerc, riuscito a portarsi a casa Gara-1 svoltasi sul tracciato di Spa. Il monegasco ha preceduto Lando Norris al termine di una battaglia mozzafiato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Christian Lundgaard. La Gara-2, tenutasi sul circuito di Baku, ha visto prevalere Alexander Albon con un grosso vantaggio sul solito Leclerc, abile a precedere Luca Albon, fratello di Alexander. La vittoria più importante sono stati però i 48 mila dollari raccolti nel corso della serata, quasi la metà del target di 100 mila fissato dai piloti.