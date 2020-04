Il Gran Premio di Silverstone appare in pericolo, la gara inglese non è stata ancora rinviata ma gli organizzatori hanno preso tempo fino al termine del mese di aprile per prendere una decisione definitiva.

La Federazione inglese (Motorsport UK) ha sospeso tutte le attività fino al 30 giugno, poche settimane prima del week-end fissato per il GP di Silverstone, in programma dal 17 al 19 luglio. Dunque attualmente la gara è salva, anche se una decisione definitiva arriverà tra qualche settimana, come ammesso in una nota ufficiale: “Silverstone e Formula 1 rimangono in contatto strettissimo sulla situazione attuale che può riguardare lo svolgimento del Gran Premio di Gran Bretagna. Apprezziamo molto le scelte che altri campionati motoristici britannici hanno fatto riguardo i loro eventi, ma bisogna sottolineare che la loro organizzazione di gare e di logistica è diversa da Silverstone, dunque abbiamo scelto di aspettare la fine di aprile per prendere una decisione definitiva. La sicurezza dei nostri fan, colleghi e della comunità di F1 è la priorità e continueremo a tenere i contatti con le autorità competenti“.

Valuta questo articolo