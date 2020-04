Bernie Ecclestone continua a seguire da vicino la Formula 1, nonostante abbia ceduto i suoi diritti a Liberty Media qualche anno fa.

L’ex boss del circus è rimasto legato ad alcuni piloti, esprimendo i propri giudizi sulle loro qualità. Interrogato su Vettel, Mister E ha ammesso: “Vettel è sottovalutato ha la competizione nel dna, gliela vidi negli occhi quando prese parte alla prima sessione di prove libere della sua carriera in Turchia nel 2006. La F1 ha bisogno che Vettel vinca. Per me ha ancora la possibilità di eguagliare i sette titoli iridati di Schumacher. Hamilton per ora è stato fortunato. Ha sempre avuto dalla sua parte la macchina migliore e la squadra migliore”.