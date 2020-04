Sulla carta sarebbe forse la migliore coppia in circolazione in questo preciso momento storico, ma Lewis Hamilton e Max Verstappen difficilmente si ritroveranno in futuro nello stesso team.

Un’idea che stuzzica molti addetti ai lavori ma non Jos Verstappen, che ha espresso il proprio punto di vista a GP Racing: “all’opinione pubblica sarebbe piaciuta la coppia formata da Hamilton e mio figlio Max, ma probabilmente non sarebbe stata una buona idea. E anche a livello economico sarebbe stata molto difficile. Il rapporto tra Max ed Helmut Marko? Sono molto vicini, è sempre stato così. L’austriaco è un suo grande fan, penso che sia proprio il tipo di pilota che gli piace. Inoltre sono entrambi molto diretti”.