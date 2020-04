Si è tenuta oggi ad Amsterdam l’Assemblea degli Azionisti della Ferrari, riunitisi nella capitale olandese per approvare il bilancio 2019.

I membri hanno espresso il proprio positivo parere sulla remunerazione dell’anno trascorso, approvando l’intenzione di staccare dividendi di 1,13 per azioni, per un totale di 210 milioni di euro. Si potrà percepire il dividendo il 21 aprile 2020 per le azioni ordinarie negoziate, mentre il pagamento avverrà il 5 maggio 2020. Inoltre sono state confermate le cariche di amministratori esecutivi di Ferrari a John Elkann e Louis C. Camilleri. Per quanto riguarda invece Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Roberto Cingolani, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco e Adam Keswick sono stati eletti amministratori non esecutivi di Ferrari.