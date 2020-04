Già in Australia, prima della sospensione per Coronavirus, la Renault aveva intenzione di presentare un reclamo alla FIA considerando le molte similitudini tra la Racing Point RP20 e la W10 Mercedes del 2019.

Il congelamento del Mondiale poi ha fatto slittare tutto ma, in questi giorni, Abiteboul è tornato alla carica ai microfoni di Canal+: “hanno dei grandi fotografi, questo è sicuro. Tuttavia è da riconoscere che sono stati onesti ad ammettere di aver copiato. È la prima volta – a mia memoria – in cui sento qualcuno dichiararsi orgoglioso di aver copiato. È un po’ come quando incontri un falsario molto soddisfatto del lavoro che ha fatto. La domanda è: sulla base di informazioni dall’esterno, è possibile fare un lavoro così accurato e che possa funzionare così bene? Non ho intenzione di andare oltre in questo momento, ma è una domanda che ci continuiamo a porre“.

