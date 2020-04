Eugenie Bouchard è una delle tenniste più belle del tour WTA. La canadese è nota non solo per quanto fatto sul campo da tennis, ma anche per alcune sue eccentriche uscite, come ad esempio un appuntamento al buio “concesso” al giovane John Goehrke qualche anno fa. I due sono poi diventati ottimi amici, dunque Genie ha ben pensato di riprovare questa esperienza, stavolta però con uno scopo benefico. La Bouchard ha infatti messo all’asta tale appuntamento, devolvendo i proventi in beneficenza. Un tale Bob ha offerto ben 3.700 dollari per incontrare la tennista, una bella somma per un singolo appuntamento.

Ma non è tutto, Bob ha chiesto durante una diretta Instagram alla Bouchard di avere per quella sera un accento britannico e non canadese. Anomala come richiesta, la risposta di Genie non si è fatta attendere: “Perché mi fai questo, Bob? mi stai facendo sentire in colpa…trattandosi di beneficenza, sento di dover dire di sì, ma sono davvero molto a disagio, perché non ho alcun talento nell’imitare gli accenti”.