L’emergenza Coronavirus ha messo in crisi il calcio dilettantistico portoghese, per questo motivo i giocatori della Nazionale guidata da Fernando Santos hanno deciso di scendere in campo per dare una mano.

Cristiano Ronaldo e compagni hanno messo mano al portafogli e hanno raccolto un milione di euro, secondo quanto riferito da ‘A Bola’ e confermato dalla Federcalcio lusitana, soldi raccolti rinunciando alla metà del premio per la qualificazione a Euro 2020 e al ‘gettone’ di presenza per la partecipazione. Una scelta compiuto “per far mangiare migliaia di famiglie“, come spiegato nel tweet del’account della Selecao rossoverde.