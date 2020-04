Il calciomercato non dorme mai, neanche durante la sosta per il Coronavirus. Per alcuni calciatori insoddisfatti ad inizio stagione, questo può essere il momento giusto per guardarsi attorno alla ricerca di una nuova sfida, tra questi c’è certamente Edinson Cavani. L’uruguayano è stato scavalcato nelle gerarchie del PSG da Mauro Icardi ed ora pensa all’addio durante l’estate, a meno che la sessione di calciomercato non slitti anch’essa.

Il problema per quanto concerne l’uruguayano è l’esoso stipendio che percepisce dal club parigino, uno stipendio che di certo l’attaccante dovrà ridursi dato che nessuno sarà disposto a spendere oltre 10 milioni annui per accaparrarselo. In fila per discutere del futuro di Cavani c’è anche il Napoli, con De Laurentiis e la piazza intera che sognano il ritorno del Matador. Sembrerebbe essere molto più che una pazza idea. Cavani lascerà di certo il PSG ed il Napoli potrebbe lavorare ad un accordo magari anche facendogli spazio in rosa, cedendo Milik ad esempio. L’idea sta mandando in visibilio i tifosi, i quali in questo momento senza calcio si consolano con un po’ di mercato…

