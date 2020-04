Eden Hazard sta vivendo un’annata non certo esaltante al Real Madrid. Dopo il suo addio al Chelsea non sembra più ritrovarsi, anche a causa di problemi di sovrappeso sopratutto ad inizio stagione dopo la sosta estiva. Durante la quarantena, ha raccontato Hazard alla tv belga RTBF, il calciatore sta avendo problemi a non cedere ai dolci:

“Cerco di non andare alla credenza a prendere dolci, ma il tema della dieta per me è complicato. Provo a non mangiare troppo ma non è facile, la dispensa è qui accanto. Comunque seguo attentamente il programma che mi passa il fisioterapista”. Ma non è tutto, Hazard ha parlato della paura del Coronavirus: “Io non ho paura di prendere il coronavirus, ho soprattutto paura di poterlo trasmettere. Io mi curerei mentre c’è gente che starebbe molto peggio”.