Negli ultimi giorni ha fatto clamore la notizia della futura paternità di Bernie Ecclestone: l’ex patron del circus diventerà padre per la quarta volta e ben 89 anni. L’imprenditore britannico ha commentato la notizia proprio di recente al Daily Mail: “cosa c’è di così insolito? È un po’ di tempo che non lavoro, dunque ho avuto parecchio tempo per esercitarmi! Fabiana è elettrizzata, anche se non comprendiamo tutto questo clamore“, ha dichiarato.

“Sono molto, molto felice per lei, è da diversi anni che lo desiderava. Sono felice che potrà avere qualcuno dopo che me ne sarò andato. È divertente, non vedo particolari problemi. Ho dei nipoti e non vedo l’ora di avere un altro figlio. Arriverà in estate, speriamo possa imparare in fretta a giocare a backgammon!“, ha concluso.

Valuta questo articolo