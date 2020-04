L’ex calciatore e Ct della Nazionale brasiliana Dunga, si è mosso in aiuto della popolazione brasiliana messa in ginocchio dalla crisi umanitaria provocata dal Coronavirus. Dunga ha infatti donato 10 tonnellate di cibo tra legumi, pane e verdure alle famiglie bisognose dello stato del Rio Grande do Sul.

“In tanti ci vediamo costretti ad affrontare delle sfide e riusciamo a fare cose incredibili che non pensavamo di riuscire a fare. Ora la vita ci sfida ad essere solidali, più umani, a diventare persone migliori. Io adesso sfido voi, abbiamo raccolto dieci tonnellate di cibo e la nostra lotta continua“.

