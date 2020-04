La responsabilità di calciare il rigore decisivo, un salto che deve toccare il cielo e trovare un canestro o un montante che deve mirare verso la giusta destinazione. E poi ancora attaccare, difendersi e reagire. Si tratta di decisioni da prendere spesso in frazioni di secondo. Ma come fare a gestire lo stress e lo smarrimento che potrebbero derivare da tutto questo?

Da martedì 7 aprile su DAZN per gli abbonati in Italia e in Brasile è disponibile la nuova rubrica “La Mente nel Pallone”: 7 interviste in “pillole” a cura di Rosario Sorrentino, il Neurologo che punta la lente di ingrandimento su tematiche quali panico, paura e angoscia, tutte sensazioni che spesso si trovano ad affrontare gli atleti.

Attraverso la sua esperienza il Professor Sorrentino svela alle telecamere di DAZN come gli sportivi gestiscono stress e ansia o come sviluppano motivazione e empatia, consigli che possono aiutare non solo gli atleti ma chiunque si trovi ad affrontare durante il delicato periodo che stiamo vivendo da mesi una scomoda avversaria come la paura.

