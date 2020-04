Davide Cassani ha postato su Facebook una simpatica foto nella quale lo si vede attaccato ad una ringhiera. Il ct dell’Italia di ciclismo ha spiegto di essere intento a ‘toccare ferro’, a causa di un simpatico episodio accadutogli poco prima che spiega a corredo della foto: “sto toccando ferro e sapete perché? Poco fa sono uscito per comprare un po’ di frutta e verdura. Arrivato in piazza mi sono messo in fila, fuori dalla bottega. Ad un certo punto un signore, un pochino avanti negli anni, seduto sulla sua bici, vedendomi mi chiede: ‘ma il memorial Cassani quest’anno lo faranno?‘. ‘Spero proprio di no‘ – gli ho risposto – ‘perché la gran fondo che porta il mio nome, grazie a Dio, non è ancora alla mia memoria e spero tanto che resti così ancora per qualche anno’. E lui: ‘ah grazie’“.